Die Welt: Китай становится угрозой для мировой финансовой системы

Об этом пишет Франк Штокер в статье "Китай становится угрозой для мировой финансовой системы", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Китай хочет быть страной с рыночной экономикой. По крайней мере, на бумаге. 11 декабря исполнится 15 лет с тех пор, как страна стала членом Всемирной торговой организации (ВТО). Теперь ЕС придется предоставить Китаю статус рыночной экономики. Но ЕС противится этому.

И, как показывают новые цифры, на то есть веские основания. Потому что Китай – это в большей степени государственная экономика. Хуже того, этот факт превращает ее в бремя для мировой финансовой системы. В ближайшие годы огромный долг может сокрушить страну.

Тем не менее, в Поднебесной все, кажется, идет своим чередом. Лопнувший пузырь на рынке акций больше не оказывает значительного влияния, рынок недвижимости восстанавливается, и данные о росте соответствуют цели, которую определило правительство. Во втором квартале объем производства увеличился на 6,7%.

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Тем не менее, это лишь видимость. Внутри все выглядит совсем иначе. "Очередным разочарованием стало замедление государственных инвестиций в июне", - сказала Вэй Яо, эксперт по Китаю в инвестиционном банке Société Générale. "Но больше всего заставляет беспокоиться непрерывное ухудшение [уровня] инвестиций частного сектора".

Рост только за счет государства

Потому что, по сравнению с прошлым годом, инвестиции в этом секторе сократились – впервые с 2004 года. Частный сектор экономики инвестировал на 0,7% меньше. Совершенно по-другому выглядит ситуация в государственном секторе. Там инвестиции выросли на целых 24%. Таких показателей не было со времен финансового кризиса, когда правительство боролось со спадом с помощью огромных дотационных программ.

Это означает, что рост экономики сейчас зависит только от государственных инвестиций – и они, как правило, предоставляются в кредит. Однако, обычно, это осуществляется не правительством в Пекине, а через государственные предприятия. Поэтому, долг государства официально остается на низком уровне и составляет лишь около 44% экономического производства.

С другой стороны, долг китайских компаний сейчас составляет около 150%, в то время, как в Европе или США это всего лишь примерно 100%. Общий долг Китая (государства, юридических и физических лиц) равен почти 280% от валового внутреннего продукта. В Германии эта цифра составляет 220%.

Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что новые долги в Китае все сложнее покрыть. По оценкам Рухира Шарма, главного стратега Morgan Stanley Investment Management, на один доллар дополнительного роста старого кредита теперь необходимо шесть долларов нового [кредита]. Долги растут, и платежи по ним практически не осуществляются.

Проблема заключается в стремительном росте долга

"Уровень долга Китая постоянно растет", - говорит Стефан Кройцкамп, ​​главный инвестиционный стратег в Deutsche Asset Management, инвестиционной дочерней компании Deutsche Bank. Но сложность заключается не столько в абсолютном уровне долга, как в скорости, с которой он растет.

"Стремительный рост долга напоминает 2008-2009 годы; и когда в истории происходит подобное увеличение долга, то в будущем обычно возникают проблемы".

Лучшим примером тому служит кредитный пузырь в Соединенных Штатах, который увеличивался до 2007 года и лопнул, когда заемщики уже не могли обслуживать свои кредиты. В конечном итоге, это заставило пошатнуться всю мировую финансовую систему.

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Согласно оценке Международного валютного фонда, 15,5% корпоративных кредитов в Китае находятся "под угрозой". Компании не зарабатывают достаточно, чтобы оплачивать проценты. В общей сложности, речь идет о кредитах на сумму, эквивалентную примерно $ 1,3 трлн.

Последствия могут коснуться и Германии

Тем не менее, эта ситуация существенно отличается от финансового кризиса, который был вызван критическим положением на рынке недвижимости в США. "У Китая нет внешнего долга", - говорит Альфред Рёлли, главный инвестиционный стратег швейцарского частного банка Pictet. "Поэтому, он может справиться с высоким уровнем задолженности".

Раймонд Чан из Allianz Global Investors, директор по инвестициям в акции в Азии, указывает на то, что 95% долга КНР номинировано в юанях. Поэтому, риск заражения мировой финансовой системы довольно низкий.

Тем не менее, это не означает, что Чан не видит никаких рисков. "В худшем случае, это может привести к такому развитию событий, как в Японии", - предупреждает он. У соседней страны огромный долг, но она по-прежнему без проблем с ним справляется, потому что почти все кредиторы находятся в стране. Но ценой, которую страна платит за это в течение почти двух десятилетий, является экономический застой и дефляция. И, несмотря на огромные усилия, Японии не удается выйти из этой спирали.

Но такой сценарий для Китая имел бы крайне негативные последствия для мировой экономики. Потому что на Китай в настоящее время приходится около четверти мирового роста. Если экономика страны в этом году вырастет, например, на 6,5%, то это будет соответствовать добавленной стоимости на сумму около 700 миллиардов долларов.

В стабильных условиях экономика Германии, возможно, вырастет только на 50 миллиардов долларов. Если Китай, как экономический двигатель мировой экономики, даст сбой, это будет иметь тяжелые последствия – особенно для Германии, чьи компании в значительной степени зависят от экспорта в Китай.

Но наибольшее беспокойство может вызвать тот факт, что в последние недели даже китайские СМИ критикуют стремительный рост долга и представляют его как потенциальную угрозу для финансовой системы Китая. Если такие риски уже обсуждаются в стране, где СМИ в значительной степени подчинены идеологии, следовательно, эту тему больше не удается утаивать.