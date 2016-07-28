Гонтарева ожидает до конца года два транша от МВФ на $2,7 миллиарда

Национальный банк Украины надеется на получение очередного транша кредита Международного валютного фонда в конце августа, ожидая два транша кредита Фонда до конца года на $2,7 мільярда.

Читайте такжеНБУ удешевил кредиты для экономики: снизил учетную ставку до 15,5%

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

«Надеемся на конец августа», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о возможных сроках поступления очередного транша МВФ.

По ее словам, ухудшение прогноза по международным резервам Украины на текущий год при одновременно улучшении на следующий год обусловлено тем, что получение трех ранее запланированных траншей от МВФ до конца года маловероятно, в связи с чем ожидается только 2 транша.

Отвечая на вопрос о том, каким будет объем средств от МВФ, ожидаемый в этом году, в абсолютных величинах, глава НБУ сообщила, что речь идет о 2,7 млрд долл. «Это 2,7 млрд долл., потому что мы перенесли один транш на следующий год. Это наш прогноз – прогноз Национального банка», - пояснила она.

Ранее Национальный банк сообщил, что ухудшил прогноз роста международных резервов Украины на конец 2016 года до 17,2 млрд долл. с 18,7 млрд долл., одновременно улучшив прогноз на конец 2017 года до 23,5 млрд долл. с 22,6 млрд долл.

Читайте такжеМВФ может выделить Украине 4,3 миллиарда долларов до конца года - Данилюк

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в июне 2016 года выросли на 3,3%, или на 445 млн долл. - до 13,981 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк 26 июля заявил, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу ожидается в конце августа.

Комментируя это заявление, опрошенные УНИАН эксперты высказали мнение, что Украина может получить очередной транш кредита МВФ в сентябре, но получение всех трех запланированных на текущий год траншей по программе с Фондом маловероятно.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила по программе 2 транша объемами 5 и 1,7 млрд долл.