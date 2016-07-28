Рост экономики Украины во втором квартале превысил 1% - НБУ

Рост ВВП Украины во втором квартале, по оценкам Национального банка Украины, превысил 1%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"В первом квартале мы видели не очень большой рост. Во втором квартале ситуация улучшилась, и, по нашим оценкам, рост превысил 1% - в диапазоне от 1 до 2%", - сказал Сологуб.

При этом он отметил, что это прогноз регулятора, и окончательные данные могут быть несколько иными.

Ранее Национальный банк сообщал, что сохранил прогноз темпов роста ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Прогноз регулятора по инфляции также остался неизменным – на уровне 12% в 2016 году и 8% - в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.