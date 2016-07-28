Госдолг Украины с начала года вырос до $67,1 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июня 2016 года составила 67,116 миллиарда долларов, что на 2,5%, или на 1,610 миллиарда долларов, больше показателя на начало текущего года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец июня составила 1,668 триллиона гривень, что на 6,1%, или на 95,952 миллиарда гривень, выше показателя на начало года.

Согласно приведенным данным, в июне сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах снизилась на 0,33%, в гривневом эквиваленте – снизилась на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,506 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте на эту дату - составила 1,572 триллиона гривень.