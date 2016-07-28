МВФ планирует рассмотреть выделение транша Украине не ранее конца августа

Совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос выделения Украине третьего транша после двухнедельного перерыва в работе - не ранее второй половины августа, но точная дата пока не назначена.

Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

“Очевидно, что мы не ожидаем заседания совета директоров (по украинскому вопросу - УНИАН) до двухнедельного перерыва. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит Украину через некоторое время. Но у меня нет информации о точной дате заседания совета директоров по программе с Украиной. Через какое-то время после перерыва. Возможно, август или сентябрь… Самое раннее - это вторая половина августа, но точной даты нет”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины надеется на получение очередного транша кредита Международного валютного фонда в конце августа, ожидая два транша кредита Фонда до конца года в сумме 2,7 миллиарда долларов.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 26 июля заявил, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу ожидается в конце августа.

Комментируя это заявление, опрошенные УНИАН эксперты высказали мнение, что Украина может получить очередной транш кредита МВФ в сентябре, но получение всех трех запланированных на текущий год траншей по программе с Фондом маловероятно.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. В прошлом году Украина получила по программе 2 транша объемами 5 и 1,7 миллиарда долларов.