Вкладчикам банка "Хрещатик" обещают возобновить выплаты в первой половине августа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возобновить выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка "Хрещатик" по общему реестру в первой половине августа.

Как сообщается на сайте фонда, в настоящее время продолжается технологический перерыв, но в связи с предстоящим возобновлением выплат вкладчикам, которые не обратились за получением возмещения в банки-агенты до 21 июля, не нужно направлять в фонд индивидуальные обращения.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.