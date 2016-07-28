Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,79 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2479,8204 (28 июля – 2481,5350)

100 EUR – 2750,1208 (28 июля – 2727,4551)

10 RUR – 3,7509 (28 июля – 3,7629)

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Как сообщал УНИАН, 28 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,80 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5290/27,5380 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3720/0,3730 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7982 гривни/доллар, к этому часу заключено 445 сделок на сумму 349,93 миллиона долларов.