Реальная зарплата в Украине увеличилась на 7,2%

Реальная заработная плата в июне 2016 года превысила показатель прошлого месяца на 7,2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с июнем 2015 года реальная заработная плата выросла на 17,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне выросла на 7,1%, по сравнению с маем, и составила 5 337 гривень. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1 450 гривень.

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Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с июнем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 24,1%.

Самые высокие средние зарплаты в июне зафиксированы в авиационном транспорте – 26,085 тысячи гривень, финансовой и страховой деятельности – 9,985 тысячи гривень, и сфере телекоммуникаций – 9,315 тысячи гривень.

Наименьший уровень средней зарплаты в мае был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,8 тысячи гривень.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.