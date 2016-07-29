Россия просит суд ускорить процесс принятия решения по "долгу Януковича"

Такое ходатайство она уже направила в суд, сообщает российское издание РИА Новости.

"Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решение по иску, поданному в связи с невыплатой Украиной долга в 3 миллиарда долларов", - заявили в Минфине РФ.

Отмечается, что ходатайство подала независимая компания The Law Debenture Corporation plc (Трасти), представляющая интересы России.

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В обращении адвокаты РФ заявляют, что "Украина включила в отзыв на иск ряд исключительно политических аргументов, не относящихся очевидных требование Трасти выполнить долговые обязательства и, зачастую, не соответствующих действительности".

В РФ ожидают, что слушания по ходатайству состоится в конце 2016 года.

"В случае его удовлетворения судом проведения полномасштабного судебного процесса не потребуется и окончательное решение по существу может быть вынесено уже в начале 2017 года", - пишет издание.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, будущее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. Вместе с тем эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.