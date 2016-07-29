Банк Японии сохранил отрицательную процентную ставку

Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, сообщает Газета.ru со ссылкой на опубликованное заявление финансового регулятора.

"Банк решил... продолжать применять процентную ставку в минус 0,1%", — говорится в сообщении.

При этом также указано, что за сохранение отрицательной процентной ставки высказались семь членов регулятора, против были двое.

Читайте такжеЯпония направит $266 миллиардов на стимулирование экономики

Отмечается, что данное решение полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии впервые ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Данная ставка применяется к текущим счетам финансовых институтов у Банка Японии. Ранее она составляла 0,1%.

В то же время Банк Японии вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 654 миллиарда долларов), что полностью совпало с прогнозами аналитиков.