Amazon увеличил прибыль почти в 40 раз

Чистая прибыль онлайн-ретейлера Amazon по итогам первого полугодия 2016 года выросла в 39 раз, составив 1,37 миллиарда долларов, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании.

"Прибыль интернет-гиганта по итогам второго квартала составила 857 миллионов долларов, это в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи компании при этом выросли на 29,6%, до 59,532 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

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"Это были напряженные несколько месяцев для Amazon во всем мире, и особенно в Индии", - заявил основатель и гендиректор Amazon.com Джефф Безос.

Как ожидают в самой компании, по итогам третьего квартала продажи вырастут еще на 22-32% в годовом выражении.

Как сообщалось накануне, 28 июля, Безос вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. По оценке на 21 июля его состояние составляло 65,1 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.