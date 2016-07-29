Платежный баланс Украины в первом полугодии сведен с профицитом $406 миллионов

Платежный баланс Украины в январе-июне текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 406 миллионов долларов, против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, в июне профицит составил 377 миллионов долларов, что на 22,9% ниже профицита за июнь 2015 года.

Согласно приведенным данным, текущий счет платежного баланса в июне сведен с профицитом 241 миллион долларов, за январь-июнь – с дефицитом 184 миллиона долларов.

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Финансовый счет сведен с дефицитом 136 миллионов долларов в июне, с дефицитом в 547 миллионов долларов – за январь-июнь.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в мае текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 374 миллионов долларов, что на 54 миллиона долларов, или на 16,9%, больше профицита за май 2015 года на уровне 320 миллионов долларов.

С начала года, за январь-май, сальдо платежного баланса стало положительным и составляло 29 миллионов долларов, при этом за аналогичный период предыдущего года платежный баланс был сведен с дефицитом в 1,789 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 миллиарда долларов, что вместе с поступлениями от МВФ позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 миллиарда долларов.