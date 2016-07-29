В Украине с начала года вырос дефицит внешней торговли

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-июня 2016 года составил 1,953 миллиарда долларов, что на 23,5% больше дефицита за январь-июнь 2015 года на уровне 1,581 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров в январе-июне 2016 года составил 15,241 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-июнем 2015 года на 11,9%, импорт сократился на 9,9% - до 17,194 миллиарда долларов.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2016 года составил 1,753 миллиарда долларов, что на 12,2% больше дефицита за январь-май 2015 года на уровне 1,562 миллиарда долларов.