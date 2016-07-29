Минэкономразвития прогнозирует рост торгового оборота почти на 2%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост оборота розничной и оптовой торговли на 1,8% по результатам 2016 года.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что рост оборота розничной торговли в январе-июне на 2,3% вызван активизацией спроса домохозяйств на фоне роста реальной заработной платы.

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Рост оптового товарооборота на 3,6% за аналогичный период обусловлен увеличением спроса предприятий реального сектора экономики как на отечественные, так и на импортные товары.

В то же время, по мнению аналитиков министерства, ключевым фактором позитивной динамики все еще остается эффект низкой статистической базы 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2016 года увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 527,5 миллиарда гривень.