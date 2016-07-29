"Сбербанк России" продал "дочку" в Словакии
По состоянию на декабрь 2015 года активы Sberbank Slovensko составляли 1,8 миллиарда евро, число активных клиентов превышало 110 тысяч.
Сбербанк России закрыл сделку по продаже своего дочернего банка Sberbank Slovensko компании Penta Investments, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз крупнейшего российского банка.
"После подписания 17 декабря соглашения Sberbank Europe AG завершил продажу 99,5% своей словацкой структуры Sberbank Slovensko компании Penta Investments", - говорится в сообщении.
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По состоянию на декабрь 2015 года активы Sberbank Slovensko составляли 1,8 миллиарда евро, число активных клиентов превышало 110 тысяч.
"Решение о продаже Sberbank Slovensko согласуется со стратегическим обзором рынков, на которых Sberbank осуществляет свою деятельность в Европе. Sberbank Europe продолжает дальнейшее развитие своих цифровых продуктов и услуг, сосредотачивая свою деятельность на своих основных рынках", - приводятся в релизе слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.
В декабре руководство Сбербанка заявило о своих планах продать 99,5% своего дочернего банка в Словакии группе Penta Investments в первом полугодии 2016 года.