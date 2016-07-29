"Сбербанк России" продал "дочку" в Словакии

Сбербанк России закрыл сделку по продаже своего дочернего банка Sberbank Slovensko компании Penta Investments, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз крупнейшего российского банка.

"После подписания 17 декабря соглашения Sberbank Europe AG завершил продажу 99,5% своей словацкой структуры Sberbank Slovensko компании Penta Investments", - говорится в сообщении.

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По состоянию на декабрь 2015 года активы Sberbank Slovensko составляли 1,8 миллиарда евро, число активных клиентов превышало 110 тысяч.

"Решение о продаже Sberbank Slovensko согласуется со стратегическим обзором рынков, на которых Sberbank осуществляет свою деятельность в Европе. Sberbank Europe продолжает дальнейшее развитие своих цифровых продуктов и услуг, сосредотачивая свою деятельность на своих основных рынках", - приводятся в релизе слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

В декабре руководство Сбербанка заявило о своих планах продать 99,5% своего дочернего банка в Словакии группе Penta Investments в первом полугодии 2016 года.