Кремль надеется на возврат Украиной $3 миллиардов "кредита Януковича"

В Кремле заявили, что надеются на возврат Украиной 3 млрд долл., полученных в качестве кредита в период президентства Виктора Януковича.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы по-прежнему рассчитываем на то, что необходимые суверенные обязательства будут выполнены украинской стороной. На фоне заявлений об отказе от этих обязательств, как мы и говорили неоднократно, Россия будет использовать все предусмотренные международным законодательством инструменты для защиты своих интересов», - заявил он.

На вопрос, будет ли Россия добиваться ареста активов Украины за рубежом в случае проигрыша Украиной суда в Лондоне, Песков сказал: «Мне неизвестно об этом».

Справка УНИАН. Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине относительно долга в феврале 2016 года. Кредит был выдан путем выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что заем является межгосударственным.

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Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, которые прошли реструктуризацию и подлежат обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Во время переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем к других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и владельцами реструктурированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что владельцем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе и по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при невыплате долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «русским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.