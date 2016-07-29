Пенсионный фонд НБУ вышел в прибыль впервые с 2014 года

Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины по итогам первого полугодия 2016 года получил прибыль в размере 33,3 млн грн, сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, фонд вышел на прибыльную деятельность впервые с 2014 года.

В частности, фонд получил доход от портфельных инвестиций и депозитов - 35 млн гривень, доход от реструктуризации задолженности - 8 млн гривень.

Регулятор отметил, что провел реструктуризацию проблемных активов, начал претензионно-исковую работу по возврату проблемной задолженности и с 21 марта 2016 года привел стоимость активов фонда к справедливой рыночной стоимости. Так, по данным НБУ, справедливая стоимость активов на конец 2014 года составила 775,2 млн грн (балансовая – 1,612 млрд грн), на конец 2015 года – 968,7 млн грн (балансовая – 1 млрд грн). На конец I полугодия 2016 года расхождение между балансовой и справедливой стоимостью была устранена и составила 984,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Служба безопасности Украины открыла производство по факту финансовых злоупотреблений в корпоративном негосударственном пенсионном фонде Национального банка на 600 млн грн.

В результате противоправной деятельности бывших должностных лиц фонда значительные финансовые потери понесли более 10 тыс. работников НБУ - участников негосударственной программы пенсионного обеспечения.