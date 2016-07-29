Рост ВВП еврозоны замедлился, инфляция ускорилась
Рост ВВП еврозоны во II квартале составил 0,3%.
Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, составил во втором квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% - в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
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Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП в квартальном выражении на 0,3%, а в годовом - на 1,5%, передает Прайм.
В первом квартале рост экономики валютного союза составлял 1,7% в годовом выражении и 0,6% - в квартальном.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 0,2% с 0,1% в июне.
Аналитики ожидали июльский показатель на уровне 0,1%.
Безработица в еврозоне в июне 2016 года сохранилась на отметке мая в 10,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства.