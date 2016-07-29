Крупнейший банк Швейцарии сократил прибыль почти в два раза

Чистая прибыль банка UBS AG, крупнейшего в Швейцарии, по итогам первого полугодия 2016 года упала в 1,82 раза сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,820 миллиарда швейцарских франков (1,85 миллиарда долларов), говорится в финансовом отчете банка, передает Прайм.

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Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,45 швейцарского франка (0,45 доллара) против 0,85 франка (0,86 доллара) на акцию. Операционная прибыль UBS по итогам первого полугодия составила 14,237 миллиарда швейцарских франков (14,481 миллиарда долларов), что на 14,5% ниже показателя за отчетный период 2015 года.

Чистая прибыль банка за второй квартал текущего года составила 1,113 миллиарда франков (1,32 миллиарда долларов), что на 15% ниже показателя за аналогичный период 2015 года. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь 2016 года составила 0,27 франка (0,27 доллара) против 0,32 франка (0,32 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за минувший квартал достигла 7,404 миллиарда франков (7,531 миллиарда долларов), уменьшившись на 5,9% с показателя годичной давности.

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Банк отмечает, что во втором квартале столкнулся с продолжающейся экономической и повышенной геополитической неопределенностью, которая привела к постоянной низкой клиентской активности.

Банк UBS существует на протяжении 150 лет и ведет работу в более чем 50 странах мира. Численность его сотрудников составляет около 60 тысяч человек. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.