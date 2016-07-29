Украинская "дочка" российского ВЭБа снизила убыток в 2,5 раза

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов - «Проминвестбанк», принадлежащий российскому государственному «Внешэкономбанку», в первом полугодии 2016 года получил 2,047 млрд грн убытка, что в 2,5 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы сократились на 15,6% - до 35,144 млрд грн, обязательства – в 2 раза, до 28,804 млрд грн, а собственный капитал по состоянию на конец полугодия достиг положительного значения на уровне 6,340 млрд грн после отрицательного значения в размере 12,269 млрд грн на начало года.

Ранее банк сообщал, что по итогам 2015 года получил 20,274 млрд грн убытка, что превышает убыток по итогам 2014 года в 3,4 раза.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В конце февраля «Проминвестбанк» сообщил о завершении процедур по увеличению капитала согласно решению акционеров о докапитализации в 2,1 раза, или на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.