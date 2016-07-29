Фонд гарантирования сменил ликвидатора "Экспобанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сменил ликвидатора «Экспобанка».

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Как сообщается на сайте фонда, новым ликвидатором с 26 июля стал Дмитрий Кашута.

Ранее, с 27 января прошлого года, уполномоченным лицом на ликвидацию банка был Игорь Волощук.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Экспобанк» 25 сентября 2014 года. В январе 2015 года фонд начал ликвидацию банка.

«Экспобанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. Банк не раскрывал сведения об акционерах по причине, что никто из них не владеет свыше 10% акций.