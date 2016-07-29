НБУ разрешил международным организациям оказывать гуманитарную помощь физлицам электронными деньгами
Регулятор усовершенствовал регулирование деятельности по использованию электронных денег.
Национальный банк Украины усовершенствовал регулирование деятельности по использованию электронных денег, расширив спектр услуг банков-эмитентов электронных денег пользователям-физическим лицам.
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Об этом регулятор сообщил на своем сайте, ссылаясь на постановление №358, вступающее в силу завтра, 30 июля.
Как пояснил НБУ, постановление дает право учреждениям международных организаций оказывать гуманитарную помощь физическим лицам электронными деньгами, а также совершенствует порядок подачи в Нацбанк документов банками, планирующими выпускать электронные деньги, что позволит повысить оперативность рассмотрения этих документов.
Как сообщал УНИАН, сумма операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием электронных денег в Украине в 2015 году, по информации НБУ, составила 3,2 млрд грн. На 1 января 2016 года банками-эмитентами было выпущено в обращение электронных денег на сумму около 30,7 млн грн, общее количество «электронных кошельков» пользователей составило 40 млн, из них активных – 26,5 млн.