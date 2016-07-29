НБУ разрешил международным организациям оказывать гуманитарную помощь физлицам электронными деньгами

Национальный банк Украины усовершенствовал регулирование деятельности по использованию электронных денег, расширив спектр услуг банков-эмитентов электронных денег пользователям-физическим лицам.

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Об этом регулятор сообщил на своем сайте, ссылаясь на постановление №358, вступающее в силу завтра, 30 июля.

Как пояснил НБУ, постановление дает право учреждениям международных организаций оказывать гуманитарную помощь физическим лицам электронными деньгами, а также совершенствует порядок подачи в Нацбанк документов банками, планирующими выпускать электронные деньги, что позволит повысить оперативность рассмотрения этих документов.

Как сообщал УНИАН, сумма операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием электронных денег в Украине в 2015 году, по информации НБУ, составила 3,2 млрд грн. На 1 января 2016 года банками-эмитентами было выпущено в обращение электронных денег на сумму около 30,7 млн грн, общее количество «электронных кошельков» пользователей составило 40 млн, из них активных – 26,5 млн.