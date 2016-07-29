Минфин разработал показатели эффективности для Фискальной службы

Министерство финансов Украины разработало ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки деятельности Государственной фискальной службы.

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Согласно материалам, розданным журналистам в ходе презентации KPI, использование этих показателей позволит значительно уменьшить коррупцию в ГФС, уменьшить уровень необоснованных проверок, повысить эффективность обжалований, уменьшить уровень налогового долга и минимизировать человеческий фактор.

В частности, одним из показателей KPI для Фискальной службы будет снижение налогового долга в 2017 году не менее чем на 20%.

"Долг на 2015 год - 6 млрд 354 млн 186,3 грн. Цель 2016 – увеличение не более чем на 5%. Цель 2017 – сокращение минимум на 20%", - говорится в презентации.

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Как сообщал УНИАН, летом 2015 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе презентации институциональной реформы ГФС также озвучивал критерии KPI, по которым должна была оцениваться работа службы.

От главы ГФС Яценюк требовал реструктуризации Фискальной службы, разработки изменений в законодательство совместно с Минфином, борьбы с налоговым мошенничеством в отношении НДС, увеличения поступлений с НДС за счет ликвидации налоговых ям за май-июль на 5% и полной кадровой ротации.

Ответственному за работу налоговой милиции Сергею Билану Яценюк поручил провести результативную борьбу с контрафактом и мошенническими схемами с НДС.