Экономика США во втором квартале выросла на 1,2%

Экономика США выросла по итогам второго квартала 2016 года на 1,2% в годовом исчислении, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста на 2,5%. В первом квартале ВВП увеличился на 0,8%.

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Показатели оказались слабыми из-за инвестиций, объем которых в апреле-июне сократился на 3,2%. В то же время потребление домохозяйств, на которое приходится 70% объема американской экономики, подскочило сразу на 4,2%, что является лучшим результатом за последние полтора года.

Данная оценка результатов развития во втором квартале является предварительной. В конце августа и сентябре выйдут уточненные отчеты по экономическим показателям в апреле-июне, передает Lenta.ru.

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27 июля Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0,25-0,5%, не решившись повышать ее в неопределенных экономических условиях. По словам председателя ФРС Джанет Йеллен, перед дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики регулятор должен быть уверен, что темпы роста ВВП и занятости населения в США восстановились.

Международный валютный фонд 12 июля предсказал, что экономика США в 2016 году вырастет на 2,2% (ранее прогноз был равен 2,4%). В МВФ отметили, что основные риски для американской экономики — старение населения, износ инфраструктуры и снижение численности среднего класса до минимального за 30 лет значения.