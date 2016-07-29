Гривня уходит на выходные с курсом 24,81 за доллар

В пятницу, 29 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6580/27,6630 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3720/0,3730 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8065 грн/долл., к этому часу заключены 394 сделки на сумму 270,84 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2480.6544 (29 июля – 2479.8204)

100 EUR – 2756.7512 (29 июля – 2750.1208)

10 RUR – 3.6996 (29 июля – 3.7509)