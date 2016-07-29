Картины и скульптуры банка Арбузова продадут на аукционе - СМИ

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как отмечается, в коллекции - 29 произведений искусства современных художников, на аукцион выставляются одним лотом.

Самые дорогие экземпляры - бронзовая скульптура "Казак с казачкой", которая оценивается в не менее 2,6 тыс. грн, и "Морской пейзаж" Владимира Товкайло, оценочной стоимостью более 2,8 тыс. грн.

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Среди выставленных на продажу картин - работы Франчук ("Дыхание вечности", "Свято место", "Большая свеча" и другие) и триптих Терновского.

Стартовая цена лота - 24 181 грн. Аукцион состоится уже 25 августа с 9 до 12:00 на электронной площадке Украинской универсальной товарной бирже.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17:00 23 августа.

По данным издания, "Экспобанк" контролировался Сергеем Арбузовым, который во времена президента Виктора Януковича был председателем Национального банка и первым вице-премьер-министром.