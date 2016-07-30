Минфин РФ видит экономику страны в "центре шторма": пугает нехваткой денег на зарплаты

Первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко считает, что российская экономика находится в центре шторма — когда все выглядит тихо, но в действительности это не так.

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"Центр шторма — это такое состояние, когда все затихает. Когда выглядит все тихо и благополучно, но на самом деле мы уже находимся в этом центре. И политики должны оценивать и выбирать решения, которые позволят из этого центра шторма тяжело, но выйти в управляемом режиме", — сказала она, передает РИА Новости.

"То, что мы попали и будет завихрение, — это очевидно. Но как выйти из этого? Будет ли это хаотично или мы будем там формировать политику, что позволит нам более безболезненно из этой ситуации выйти", — добавила она.

По словам Нестеренко, стабильность ситуации в экономике сейчас обеспечивается только за счет резервов, но внешние и внутренние факторы таковы, что, если ничего не изменить, то к концу года "у нас не будет ни резервов, ни возможности выплатить заработные платы".

"Если это допустить. Но мы этого, конечно, не допускаем, даже в мыслях", — подчеркнула она.

В начале июля агентство Reuters со ссылкой на бюджетные проектировки сообщило, что министерство финансов РФ собирается в 2017 году полностью потратить Резервный фонд. Кроме того, Минфин планирует почти в пять раз увеличить внутренние заимствования. Такие меры необходимы для покрытия дефицита бюджета.

Газета «Ведомости» в начале июля сообщила, что правительство поддержало решение на три года заморозить расходы федерального бюджета. С учетом инфляции они снизятся примерно на 20%.