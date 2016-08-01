Оккупанты не нашли денег на крымский "Артек"

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Как следует из материалов Минобрнауки РФ к совещанию с премьером Дмитрием Медведевым, которое прошло 29 июля, норматив финансирования в расчете на одного ребенка в «Артеке» придется уменьшить в 2017 году с 53,8 тыс. до 30,7 тыс. руб.

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В 2019 году этот норматив сократится до 21,4 тыс. руб.

Как сообщал УНИАН, ранее суд выдал разрешение на арест Аксенова за передачу России имущества "Артека".