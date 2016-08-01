На студентов не хватает денег: в России могут сократить 40% бюджетных мест в вузах

Минобрнауки РФ предупредило правительство, что сократит 40% бюджетных мест в вузах в 2017 году от установленного на этот год уровня. Решение связано с тем, что у ведомства не хватает денег, чтобы оплатить прием студентов на первый курс.

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Позиция Минобрнауки сформулирована в ответ на сокращение Минфином бюджетных ассигнований по госпрограммам «Развитие образования» и «Развитие науки и технологий» и обсуждалась на бюджетном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 29 июля. С документами ведомства удалось ознакомиться «Газете.Ru».

Общие подходы к оптимизации госпрограмм, в том числе и подконтрольных Минобрнауки, правительство РФ утвердило на заседании 7 июля. Тогда же было решено заморозить общие расходы российского бюджета в номинальном выражении на 2017–2019 годы на уровне 15,78 трлн руб. в год.