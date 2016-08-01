Система электронных госзакупок Prozorro с сегодняшнего дня стала обязательной

Система электронных государственных закупок Prozorro с сегодняшнего дня, 1 августа, стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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При этом в министерстве отметили, что применение системы к допороговым закупкам не является обязательным, но “очень желательным”.

“Система работала в пилоте именно на допороговых закупках и доказала свою чрезвычайную эффективность: за год пилотного проекта в Prozorro сумма экономии составила более миллиарда гривень (общая сумма экономии на сегодня достигла 2,6 млрд грн). Поэтому мы призываем всех добросовестных государственных заказчиков использовать Prozorro еще и на допорогах. Это легко, удобно и выгодно”, - сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на слова заместителя министра Максима Нефедова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 27 июля поручил ответственным министерствам проверить государственные закупки на общую сумму 20 млрд грн, которые были проведены за последние четыре дня марта 2016 года перед вступлением в силу закона о государственных закупках с 1 апреля.