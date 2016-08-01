Исполнительная служба арестовала средства государственного "Укргазбанка"
Информация об аресте стала известна из электронного сообщения Национального банка Украины.
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала средства на корсчете государственного «Укргазбанка» по приказу Хозяйственного суда г. Киева о взыскании средств в пользу компании «Укрконцепт».
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Как сообщила пресс-служба банка, информация об аресте стала известна из электронного сообщения Национального банка Украины, при этом банк не получил ни постановление об открытии исполнительного производства, ни постановление об аресте средств должника, а решение хозяйственного суда было обжаловано в кассационной инстанции.
По информации банка, действия были инициированы недобросовестными заемщиками и направлены на срыв текущей работы банка по возврату проблемной задолженности, однако, несмотря на это, банк продолжит свою активную деятельность в данной сфере и в дальнейшем будет прилагать все усилия для недопущения причинения ущерба государству.
Также сообщается, что банк направил жалобы в Минюст, Государственную исполнительную службу, а также направил ходатайство об отзыве платежных требований до решения Высшего хозяйственного суда.
«Соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы Украины. Убеждены, что заказчики и исполнители этих противоправных действий будут установлены и привлечены к ответственности», - отмечается в сообщении.
Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.
В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.