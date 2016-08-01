Исполнительная служба арестовала средства государственного "Укргазбанка"

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала средства на корсчете государственного «Укргазбанка» по приказу Хозяйственного суда г. Киева о взыскании средств в пользу компании «Укрконцепт».

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Как сообщила пресс-служба банка, информация об аресте стала известна из электронного сообщения Национального банка Украины, при этом банк не получил ни постановление об открытии исполнительного производства, ни постановление об аресте средств должника, а решение хозяйственного суда было обжаловано в кассационной инстанции.

По информации банка, действия были инициированы недобросовестными заемщиками и направлены на срыв текущей работы банка по возврату проблемной задолженности, однако, несмотря на это, банк продолжит свою активную деятельность в данной сфере и в дальнейшем будет прилагать все усилия для недопущения причинения ущерба государству.

Также сообщается, что банк направил жалобы в Минюст, Государственную исполнительную службу, а также направил ходатайство об отзыве платежных требований до решения Высшего хозяйственного суда.

«Соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы Украины. Убеждены, что заказчики и исполнители этих противоправных действий будут установлены и привлечены к ответственности», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.

В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.