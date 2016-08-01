Нацбанк: в июле гривня укрепилась к доллару на 0,2%

Обменный курс гривни к доллару США в июле - по состоянию на 29 июля, по сравнению с началом месяца - укрепился на 0,2%.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, в результате укрепления национальной валюты показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-июле, снизился до 3,3% с 3,6%, зафиксированных в январе-июне.

Как сообщал УНИАН, обменный курс гривни к доллару США в июне по сравнению с началом месяца укрепился на 1,2%, в январе-июне - снизился на 3,6%.

Исторический минимум курса национальной валюты Украины по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.