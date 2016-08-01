Дефицит госбюджета в первом полугодии превысил 35 миллиардов

Дефицит государственного бюджета по итогам первого полугодия составил 35,1 млрд грн.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

Читайте такжеДоходы сводного бюджета Украины в первом полугодии выросли почти на треть

По данным НБУ, в июне дефицит госбюджета составил 8,6 млрд грн.

«Несмотря на незначительный рост в годовом измерении, в сравнении с маем доходы были ниже, а расходы выше, что обусловило расширение дефицита государственного бюджета (до 8,6 млрд грн в июне и до 35,1 млрд грн за первое полугодие)», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в июне рост доходов государственного бюджета ускорился до 16,7% в годовом измерении, за счет ускорения темпов роста налоговых поступлений вследствие действия временного фактора - низкого объема возмещения НДС в июне.

Рост расходов государственного бюджета в июне ускорился до 16,5% в годовом измерении, что связано с повышением денежного содержания пограничников и минимальной заработной платы.

НБУ отметил, что основным источником финансирования дефицита были средства от выпуска ОВГЗ. В частности, в июне в бюджет путем выпуска государственных бумаг было привлечено более 7,4 млрд грн и 50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% - до 250,4 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета в 2015 году благодаря фискальной реструктуризации сократился до 45,2 млрд грн, или 2,3% ВВП.