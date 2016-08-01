С сегодняшнего дня на украинских таможнях начинает работать «единое окно», призванное упростить таможенные процедуры, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Еще один шаг по реформированию таможни реализован Минфином по моему поручению. С 1 августа 2016 на украинском таможнях начинает функционировать «единое окно» - электронная система обмена данными, которая предусматривает осуществление всех видов контроля (таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов контроля) с помощью электронного обмена данными», - отметил Гройсман.

По словам главы правительства, вместо печатей и штампов государственных органов на бумажных документах теперь будут проставляться электронные отметки в общей базе данных.

«Это будет способствовать упрощению таможенных процедур и уменьшит возможности для коррупции на таможне», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, электронная система обмена данными «единое окно», которая призвана способствовать упрощению таможенных процедур и устранить возможности для коррупции на таможне, была подготовлена Министерством финансов к запуску с 1 августа. Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.