Украинский бизнесмен Кауфман хочет купить "Платинум Банк"

Украинский бизнесмен Борис Кауфман намерен приобрести контрольный пакет акций «Платинум Банка» в количестве 75% + 1 акция, сообщила пресс-служба бизнесмена.

Согласно сообщению, 1 августа 2016 года бизнесмен подал пакет документов в Национальный банк Украины для получения соответствующего разрешения регулятора. При этом Кауфман намерен принять участие в подписке на новые акции и внести в уставный капитал банка 120 миллионов гривень.

«Я готов сконцентрировать контрольный пакет акций и поучаствовать в дополнительной эмиссии банка в размере 120 млн грн», - цитируются в сообщении его слова.

Справка УНИАН. Борис Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы отельного направления («Бристоль», «Лондонская»), медиа-активы (журнал «Фокус», «Фокус.Красивая страна», сайт focus.ua) и инвестиционные проекты. Также Борис Кауфман - совладелец украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

«Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября 2014 года.