Бизнесу в июле вернули рекордный объем НДС после блокировки возмещения в июне

Объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в июле 2016 года составил 12,110 млрд грн, что является максимальной суммой возмещения в 2016 году, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

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Напомним, в июне объем возмещений по налогу на добавленную стоимость субъектам хозяйствования в Украине упал до 193 млн грн.

Наибольшие объемы возмещения налога на добавленную стоимость в июле получили компании «Кернел-трейд» - 654,026 млн грн, и «АрселорМиттал Кривой Рог» - 481,754 млн грн.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещения получили Киев (4,861 млрд грн), Днепропетровская область (1,673 млрд грн) и Донецкая область (1,443 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость субъектам хозяйствования в Украине в июне упал до 193 млн грн с 6,7 млрд грн, возмещенных в мае текущего года. Государственная казначейская служба Украины с 8 июля возобновила возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость.