"Ощадбанк" начал выпуск электронных пенсионных удостоверений

Государственный "Ощадбанк" с сегодняшнего дня, 1 августа, начал выпуск электронных пенсионных удостоверений и обмен пенсионных карточек на эти удостоверения.

Как сообщил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный на своей странице в соцсети Facebook, электронное удостоверение выдается бесплатно и исключительно по желанию самого клиента, то есть его неполучение не приведет к остановке выплаты пенсии.

Также Пышный сообщил, что первыми электронные удостоверения получают пенсионеры-переселенцы, и предложил ознакомиться с порядком выдачи удостоверений на сайте банка.

"Электронные пенсионные удостоверения - это удобно и безопасно. Это интегрированный инструмент, который является одновременно и документом, удостоверяющим личность, и платежной картой", - отметил банкир.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля государственный "Ощадбанк" стал единственным банком, уполномоченным на выплату пенсий, социальной помощи и компенсаций переселенцам.

Кабинет министров в марте обязал банк обеспечить по обращению переселенцев открытие им счетов и выдачу платежных карт, а не позднее 1 августа начать по обращению клиентов изготовление и обмен существующих платежных карт на платежные карты - пенсионные удостоверения.

По оценкам Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 29 июня текущего года на учете находятся 1 миллион 788 тысяч 527 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.