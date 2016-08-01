Банк Ахметова отчитался о снижении убытка в 14 раз

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов, «Первый украинский международный банк», в первом полугодии получил 46,032 млн грн убытка, что в 14 раз ниже убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы выросли на 6,8% - до 40,191 млрд грн, обязательства - на 7,6%, до 36,546 млрд грн, собственный капитал снизился на 0,6% - 3,645 млрд грн.

Ранее банк сообщал, что в 2015 году получил 1,755 млрд грн убытка, что в 13 раз больше убытка по итогам предыдущего года на уровне 135,806 млн грн.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и является одним из крупнейших банков Украины по объему активов. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс».