Cуд Литвы отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Шалабаева по делу о хищении $6 миллиардов из "БТА Банка"

Апелляционный суд Литвы отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате 6 миллиардов долларов, сообщила УНИАН пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы украинского и казахского "БТА Банка", потерпевшего от действий организованной преступной группы Аблязова-Шалабаева.

По оценкам юристов, в Украине гражданину Казахстана Шалабаеву грозило до 12 лет лишения свободы с конфискацией похищенного (более 6 миллиардов долларов США) в пользу бюджета Украины (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Отказав в экстрадиции, литовский суд в то же время удовлетворил наше заявление и признал ранее вынесенное решение английского суда о взыскании ущерба в пользу банка", - прокомментировал ситуацию старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко. - Банк будет и далее продолжать использовать все законные способы для возврата похищенных средств, а также ходатайствовать о том, чтобы теперь сама Литва судила Шалабаева за совершенные преступления".

Юристы напомнили, что Шалабаев и его шурин - экс-владелец "БТА Банка" Мухтар Аблязов - обвиняются в нанесенных банку убытках на общую сумму свыше 6 млрд долл., и деятельность этих лиц является предметом уголовного расследования правоохранительных органов Украины, Казахстана, России, Кипра, Латвии, Венгрии и ряда других стран. Ранее английские суды уже удовлетворили иски БТА против Аблязова и его подельников на сумму более 4 миллиардов долларов, установив, что хищения средств банка происходили через более чем 900 специально созданных оффшорных компаний.

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В сообщении отмечается, что в 2011 году Английский суд приговорил Шалабаева к 18 месяцам тюремного заключения. При вынесении приговора Шалабаеву британский суд установил, что он "играл центральную роль в сокрытии доходов, полученных преступным путем", и что, будучи бенефициарным собственником ряда компаний, через которые отмывались похищенные средства, Шалабаев "давал инструкции и принимал участие в администрировании значительных активов таких компаний". Шалабаев срок не отбыл, скрывшись из Англии, однако по запросу Украины 28 июля 2015 года был задержан в Вильнюсе.

Справка УНИАН. "БТА Банк" (ранее – "Украинский кредитно-торговый банк", Киев) работает на рынке Украины с 1992 года. Банк является дочерней структурой одноименного "БТА Банка" (Казахстан), ключевыми владельцами которого являются граждане Казахстана Кенес Ракишев и Нуржан Субханбердин.