Остаток денег на счете Госказначейства снизился на 39%

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2016 года составил 10,997 млрд грн, что на 6,999 млрд грн, или на 38,9%, меньше показателя на 1 июля текущего года.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с июлем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в июле текущего года снизился в 3 раза, по сравнению с началом года - вырос на 11%.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 июля 2016 года составил 17,996 млрд грн, что на 417 млн грн, или на 2,3%, меньше показателя на 1 июня текущего года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.