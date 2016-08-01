НБУ в июле выкупил на межбанке излишки валюты на $250 миллионов

Национальный банк Украины в июле, по состоянию на 29 июля, выкупил на межбанковском валютном рынке валюту на 250 миллионов долларов США.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте Национального банка Украины.

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По оценкам НБУ, с начала года чистая покупка валюты на межбанке регулятором превысила 1,4 миллиарда гривень.

По информации НБУ, регулятор продолжил в июле выкупать избыток валюты на межбанке для пополнения международных резервов благодаря сохранению профицита валюты на рынке с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и значительных объемов предложения со стороны населения.

Как сообщал УНИАН, обменный курс гривни к доллару США в июле укрепился на 0,2%, в январе-июле - снизился на 3,3%.

Украинцы в июне продали почти в 10 раз больше валюты, чем купили: банки продали наличной валюты населению на 44,5 миллиона долларов, купили – на 425,5 миллиона долларов.