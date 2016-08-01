Российские эксперты рассказали о погружении экономики РФ "ниже дна"

Распространенное мнение о том, что "дно" кризиса пройдено и экономика адаптировалась к внешним условиям, ошибочно, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Национальный Исследовательский Университет Высшей школы экономики (ВШЭ).

"Первое полугодие 2016 года показало, что завершилась лишь первая, самая острая фаза "приспособления" экономики к "новой нормальности", - говорится в докладе.

"Отскок" во втором полугодии 2015 года ВШЭ объясняет необоснованным оптимизмом экономических агентов относительно перспектив выхода из кризиса и кратковременным положительным вкладом фактора запасов. Экономика вновь начала сокращаться, пробив "дно", - констатируют эксперты.

"Сильней всего сократился сектор строительства - на 10%, розничная торговля - на 3,1%, грузооборот транспорта - на 2,6%. Непрерывно снижается и внутренний частный спрос, за полгода он сократился на 3,7%. При этом экономические агенты "окончания кризиса не замечали и пока не замечают", - отмечают в статье.

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Подчеркивается, что ослабление рубля не помогло и промышленному производству. Оно в первом полугодии балансировало "между выгодами от ослабившегося в кризис рубля и продолжающимся сокращаться внутренним спросом", в итоге был отыгран лишь 1% после пятипроцентного падения в кризис.

ВВП после снижения в первом квартале на 0,6% сократился на 0,8% во втором.

"Если ВВП перестанет снижаться, то в целом за год падение составит 1,5%, что значительно хуже майского прогноза Минэкономразвития на этот год. При этом мы склоняемся к тому, что рецессия, пускай и меньшими темпами, продолжится в ближайшие годы", - пишут экономисты.

Отмечается, что российское правительство зафиксировало расходы бюджета на 2017-2019 годы на уровне 15,78 триллиона рублей (235,3 миллиарда долларов), что означает снижение расходов бюджетной системы в реальном выражении примерно на 1,5-2% в год. "В этих условиях мы не ожидаем возобновления устойчивого роста экономики в ближайшее время", - резюмируют эксперты.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило о том, что в июне сезонно очищенный спад ВВП "практически остановился". Всего за первые шесть месяцев 2016 года ВВП России сократился на 0,9%.

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Также к концу года могут быть исчерпаны средства Резервного фонда РФ, подсчитали в ВШЭ. Уже в первом полугодии 2016 года для покрытия дефицита федерального бюджета правительству пришлось использовать из него 780 миллиардов рублей (11,6 миллиарда долларов).

"Большой недобор доходов грозит исчерпанием ресурсов Резервного фонда уже в 2016 году и необходимостью в этом году использовать ресурсы Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита. Учитывая недобор нефтегазовых доходов бюджета, мы считаем, что секвестр не удастся ограничить заявленными ранее 500 миллиардами рублей (7,45 миллиарда долларов)", - пишут авторы доклада.

Новый обвал мировых цен на нефть из-за роста запасов и добычи в США может привести к росту курса доллара до 70 рублей за доллар или выше, говорится в докладе. Но из-за падения спроса россиян на импортные товары превышения годовых максимумов, скорее всего, не случится, считают эксперты.