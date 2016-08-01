Нацбанк начал поиск замены замглавы НБУ Рашковану

Национальный банк Украины объявил конкурс на замещение вакансии заместителя главы финансово-административного блока - члена правления НБУ в связи с тем, что прежний руководитель этого направления Владислав Рашкован с 1 августа покинул свой пост.

Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, основные цели данной вакансии заключаются в обеспечении высокой эффективности процессов Национального банка по направлениям финансового контроллинга, бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения.

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Конечный срок подачи резюме и мотивационных писем - 15 августа.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы НБУ Владислав Рашкован ушел с занимаемой должности с 1 августа. До назначения в НБУ Рашкован 8 лет работал в системе UniCredit Bank, в том числе 4 года - на посту финансового директора, а также руководил банковским комитетом в Американской торговой палате.

Ранее Рашкован сообщал, что намерен создать частную компанию по привлечению инвестиций в Украину.