Ликвидацию "Промэкономбанка" продлили еще на 1 год
18:38, 01 августа 2016Финансы
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В сентябре прошлого года Фонд гарантирования уже продлевал ликвидацию "Промэкономбанка" на 1 год.
Ликвидацию "Промэкономбанка" продлили еще на 1 год / УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации "Промэкономбанка" на 1 год - до 7 сентября 2017 года включительно.
Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Марины Славкиной.
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Ранее, в сентябре 2015 года, Фонд гарантирования уже продлевал ликвидацию "Промэкономбанка" на 1 год.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Промэкономбанка" в сентябре 2014 года.
"Промэкономбанк" (г. Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его ключевым владельцем являлась компания "Суприм-К" (42,4971%).
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