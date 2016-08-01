Ликвидацию "Промэкономбанка" продлили еще на 1 год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации "Промэкономбанка" на 1 год - до 7 сентября 2017 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Марины Славкиной.

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Ранее, в сентябре 2015 года, Фонд гарантирования уже продлевал ликвидацию "Промэкономбанка" на 1 год.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Промэкономбанка" в сентябре 2014 года.

"Промэкономбанк" (г. Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его ключевым владельцем являлась компания "Суприм-К" (42,4971%).