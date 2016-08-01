Швейцарский Credit Suisse назвал четыре события, которые могут привести к новому кризису в ЕС

Швейцарский банк Credit Suisse назвал четыре события, которые могут спровоцировать новый виток финансового кризиса в Европе, сообщает RNS со ссылкой на исследование Global Equity Strategy.

"Большинство наших клиентов полагают, что в Европе будет новый виток политического и экономического кризиса", - говорится в исследовании.

Отмечается, что ближайшим событием, которое может спровоцировать кризис, аналитики Credit Suisse считают референдум по изменению конституции и ограничению законодательных прав Сената в Италии, который пройдет осенью 2016 года. В случае отставки премьера Маттео Ренци по итогам референдума инвесторы опасаются прихода к власти политиков, выступающих за выход Италии из ЕС.

Читайте такжеМВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны из-за Brexit

Возможная победа главы ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на президентских выборах в мае 2017 года также может привести к постановке вопроса о выходе Франции из состава ЕС, считают в Credit Suisse.

Кроме этого аналитики банка считают, что возможный провал соглашения между Турцией и ЕС по ограничению наплыва мигрантов на фоне попытки государственного переворота в Турции может спровоцировать приход в Европе к власти ультраправых сил, что, в свою очередь, дестабилизирует ЕС.

Четвертым "кризисным" событием Credit Suisse называет плачевное состояние итальянских банков: в случае, если Италия разработает план государственной поддержки этих банков, он будет противоречить основным принципам финансовой политики ЕС.