Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,78 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2478,3525 (1 августа – 2480,6544)

100 EUR – 2766,8327 (1 августа – 2756,7512)

10 RUR – 3,7576 (1 августа – 3,6996)

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Как сообщал УНИАН, 1 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,81/24,82 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6940/27,6990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3730/0,3740 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,7835 гривни/доллар, к этому часу заключено 457 сделок на сумму 304,99 миллиона долларов.