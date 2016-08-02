Курс доллара к концу года продолжит рост - прогноз Da Vinci AG

Второй квартал продемонстрировал укрепление национальной валюты к доллару США, говорится в новом прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, полученном УНИАН.

Как отмечат аналитики, апрельское укрепление гривни вызвало рост цен на основные экспортные продукты, что спровоцировало прирост валютной выручки у аграриев и предприятий горно-металлургического комплекса. Кроме того банковские учреждения активно привлекали валюту, чтобы получить гривню для докапитализации. "Это увеличило предложение валюты на межбанке, позволило регулятору выкупать ее, поддерживая предложение на гривню. Таким образом, спрос на валюту снизился. Кроме того, сыграл фактор сезонного ухода с рынка "Нафтогаза Украины", как ключевого покупателя валюты. Следует отметить также снижение фактора увеличенного спроса на валюту через «схемные банки», которые регулятор вывел с рынка", - пишет Da Vinci AG.

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В результате курс зафиксировался вблизи отметки 25 грн/$. "По нашим оценкам, данный уровень устраивает Нацбанк, и он заинтересован в балансировании вблизи этой отметки, несмотря на существующий потенциал дальнейшего укрепления гривни в данный период", - указывают аналитики. По их мнению, такая позиция регулятора может объясняться как оптимальностью курса, который позволяет поддерживать уровень бюджетных поступлений, так и вероятностью осенней девальвации вследствие окончания сезонности и прекращения действия факторов, играющих в пользу гривни. Это позволяет сгладить ожидаемые колебания. "Помимо этого существует мнение о том, что НБУ планирует частично выпустить из страны дивиденды и инвестиции нерезидентов с целью улучшения инвестиционного климата. В связи с этим он не может отказаться от насыщения резервов", - добавляют в Da Vinci AG.

В отчете говорится, что текущая ситуация на межбанке поддерживает национальную валюту. Объемы торгов остаются на крайне низком уровне в сравнении с показателями, например, 2013 года. "Так, если в апреле-мае средний дневной объем торгов составлял $270 миллионов, то 3 года назад за день на межбанке продавали $1,3 миллиарда. Однако незначительный объем торгов на межбанке угрожает резкими колебаниями в случае резкого изменения спроса и предложения", - указано в документе.

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"Мы ожидаем сохранение курса гривни до начала осени: 25 грн/$ с отклонением плюс-минус 3%. Однако гипотетическое снижение курса ниже отметки 24,5 грн. будет пресекаться регулятором путем выхода на рынок и покупкой валюты", - прогнозируют в аналитическом агентстве.

Тем не менее, отмечают в Da Vinci AG, завершение сезонных факторов приведет к усилению позиций долара, начиная с осени. "Этому будет способствовать ухудшение платежного баланса, а также начало энергетического импорта, что вернет на рынок "Нафтогаз"", - указывают эксперты.

При этом, в Da Vinci AG выделяют ряд факторов, при отсустствии вмешательства которых курс будет находиться в пределах 25-26 грн/$. Среди них: снижение цены или спроса на сырьевые товары на мировом рынке; срыв сотрудничества с МВФ; возобновление политического кризиса; обострение ситуации на Донбассе.

"Если один или несколько данных факторов будут актуализированы, курс национальной валюты может выйти в пределы 27-29 грн/$", - подытожили в аналитическом агентстве.