Украинская гривня первая в мире по недооцененности: справедливый курс - 7,74 за доллар

Украинская гривня возглавила рейтинг стран мира с самой недооцененной национальной валютой, о чем свидетельствуют данные индекса "Биг Мак" (The Big Mac index) журнала The Economist за июль 2016 года.

В соответствии с индексом, национальная валюта Украины недооценена на 68,8% по отношению к доллару США и на 62,6% - по отношению к евро.

Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 7,74 гривни/доллар при действующей стоимости 24,8 гривни/доллар, по отношению к евро – 10,21 гривни/евро при действующей стоимости 27,3 гривни/евро.

По результатам исследования, в группу стран, национальные валюты которых недооценены на 50% и выше, помимо Украины, вошли Малайзия, Россия и Южная Африка.

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Российская валюта, по данным исследования, недооценена на 59,3% по отношению к доллару и на 51,3% - по отношению к евро.

Справка УНИАН. Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и использует в качестве эталонной величины стоимость гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена "Биг Мака" в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране должен быть ниже. Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.