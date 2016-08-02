Япония решила направить $274 миллиарда на поддержку экономики

Правительство Японии на внеочередном заседании во вторник приняло пакет экономических мер на сумму в 28 триллионов иен (около 274 миллиардов долларов), сообщает Прайм.

"Часть мер – 13 триллионов иен (127 миллиардов долларов) – будет направлена на поддержание финансовой политики государства и регионов, а также на финансирование инвестиций. Остальные средства будут направлены на развитие реальной экономики, стимулирование спроса", - говорится в сообщении.

В частности, на государственную программу оздоровления социальной сферы и повышение рождаемости "Общество 100 миллионов человек" будет выделено 3,5 триллиона иен (34 миллиарда долларов). Эта мера предполагает субсидию в размере 15 тысяч иен (около 150 долларов) 22 миллионам человек, а также выделение средств для продления отпуска по уходу за ребенком. По замыслу правительства, эта мера должна ускорить выход страны из дефляции. В то же время это приведет к увеличению годовых расходов на 4 триллиона иен (39 миллиардов долларов).

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"На создание новой инфраструктуры, такой как ускорение внедрения поездов на магнитной подушке или создание портов, способных принять крупногабаритные круизные паромы, будет направлено 10,7 триллиона иен (104 миллиарда долларов)", - подчеркивает издание.

Премьер-министр Синдзо Абэ назвал эти меры "инвестицией в будущее". Как рассчитывает правительство, они должны придать импульс развитию экономики, повышению спроса и способствовать оздоровлению финансового состояния страны в долгосрочной перспективе. В частности, правительство рассчитывает, что меры приведут к росту ВВП на 1,3%.