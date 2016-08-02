Инфляция составит 13-14% по итогам года - прогноз Da Vinci AG

По итогам первого полугодия индекс потребительских цен составил 5,1% или 6,9% в расчете в соответствующему месяцу предыдущего года, говорится в новом прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, полученном УНИАН.

"В первый месяц второго квартала показатель инфляции впервые за два года вышел на однозначный уровень. Ключевым драйвером роста стала отмена скидки на природный газ для населения, которая действовала до 31-го марта включительно", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что в мае темпы инфляции замедлились из-за снижения цены на газ, которая действует в летний сезон.

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"Дефляция в июне была вызвана сезонным снижением цен на овощи и фруктов в условиях их достаточного спроса. Произошло удешевление капусты, помидоров и огурцов, а также сезонно снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты. Однако такая картина наблюдалась лишь в 2002, 2010 и 2012 годах. В другие года дефляция была характерна для июля-августа месяцев. Поэтому, на наш взгляд, решающую роль в снижении инфляционного показателя сыграл слабый внутренний спрос и переориентация отдельных категорий продуктов на внутренний рынок в результате торговых ограничений со стороны России. Это увеличило предложение, сыграв на снижение цен", - пишет Da Vinci AG.

Значительный вклад в снижение инфляции внесла временная ревальвация национальной валюты, в связи с чем мы пересмотрели прогноз по итогам года в сторону снижения – 13-14%.

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"Начиная с осени, тренд изменится под влиянием роста тарифов на отопление. Как мы уже подчеркивали, июнь является нетипичным месяцем для демонстрации дефляции под влиянием снижения цен на продукты питания. Фактически мы наблюдаем картину, аналогичную соответствующему периоду 2010 года. После дефляции, обусловленной низким спросом, на фоне роста тарифов ИПЦ вырос практически на 5%. Таким образом, ключевой причиной снижения цен, помимо сезонного фактора является низкий уровень потребительского спроса", - отмечают аналитики.

Несмотря на то, что Нацбанк в качестве ориентира на конец года определяет 12% ИПЦ, по нашим оценкам, он несколько превысит данный параметр, составив 13-14%. Данный прогноз основан на ожиданиях роста курса доллара к концу года.